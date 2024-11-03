TAK4607PP/00
Перфектни за време за игра
Тези безжични слушалки за открито ухо позволяват на децата ви да чуват всичко. Ограничете времето за възпроизвеждане и силата на звука чрез приложението Philips. Сигурният, прилепнал дизайн и регулируемата лента за глава означават, че слушалките ще растат заедно с детето ви и няма да паднат, докато то играе!
Безжични слушалки за открито ухо
Костна проводимост
Родителски контрол чрез приложение
IPX5 защита от вода
Децата винаги са в движение! Чашките на тези леки слушалки се позиционират точно пред ушите на вашето дете, така че независимо дали играе, слуша онлайн урок или музика, слушалките ще се усещат сигурни и удобни.
Тези слушалки използват технология за костна проводимост, за да позволят на децата ви да чуят музиката, уроците или игрите си. Това позволява на чашките на слушалките да се поставят пред ушите – като по този начин детето ви ще може да чува всичко, което се случва около него.
Лесно ограничете силата на звука и времето за игри чрез приложението Philips. Нивото на децибелите на слушалките е ограничено до 85 dB, но може да се настрои по-ниско за по-чувствителни уши. Задайте време за игра по ден или седмица и гласова подкана ще напомни на децата, когато времето изтече!
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Предимства
super pre dieťa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Дата на използване 2023-11-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Дата на използване 2023-11-03
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.
Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.