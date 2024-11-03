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Безжични слушалки за открито ухо за деца

TAK4607PP/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Зелено
Зелено
Лилаво
Лилаво
Сиво
Сиво

Перфектни за време за игра

Тези безжични слушалки за открито ухо позволяват на децата ви да чуват всичко. Ограничете времето за възпроизвеждане и силата на звука чрез приложението Philips. Сигурният, прилепнал дизайн и регулируемата лента за глава означават, че слушалките ще растат заедно с детето ви и няма да паднат, докато то играе!

Виж всички предимства

Перфектни за време за игра

  • Безжични слушалки за открито ухо

  • Костна проводимост

  • Родителски контрол чрез приложение

  • IPX5 защита от вода

Удобен дизайн за открито ухо

Удобен дизайн за открито ухо

Децата винаги са в движение! Чашките на тези леки слушалки се позиционират точно пред ушите на вашето дете, така че независимо дали играе, слуша онлайн урок или музика, слушалките ще се усещат сигурни и удобни.

Дизайн за открито ухо за пълна информираност

Дизайн за открито ухо за пълна информираност

Тези слушалки използват технология за костна проводимост, за да позволят на децата ви да чуят музиката, уроците или игрите си. Това позволява на чашките на слушалките да се поставят пред ушите – като по този начин детето ви ще може да чува всичко, което се случва около него.

Родителите могат да ограничат силата на звука и времето, прекарано в игри, чрез приложението на Philips

Родителите могат да ограничат силата на звука и времето, прекарано в игри, чрез приложението на Philips

Лесно ограничете силата на звука и времето за игри чрез приложението Philips. Нивото на децибелите на слушалките е ограничено до 85 dB, но може да се настрои по-ниско за по-чувствителни уши. Задайте време за игра по ден или седмица и гласова подкана ще напомни на децата, когато времето изтече!

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Предимства

super pre dieťa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Дата на използване 2023-11-03

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Дата на използване 2023-11-03

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      1. Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.

      2. Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.