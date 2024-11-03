ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Основно изображение
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Главна снимка, която се употребява
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукта с аксесоар
  • Основно изображение
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Главна снимка, която се употребява
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Детайлна снимка на продукта
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Детайлна снимка на продукта
  • Снимка на продукта с аксесоар

Прекратен продукт

Безжични слушалки за открито ухо за деца

TAK4607GR/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Зелено
Зелено
Лилаво
Лилаво
Сиво
Сиво

Перфектни за време за игра

Тези безжични слушалки за открито ухо позволяват на децата ви да чуват всичко. Ограничете времето за възпроизвеждане и силата на звука чрез приложението Philips. Сигурният, прилепнал дизайн и регулируемата лента за глава означават, че слушалките ще растат заедно с детето ви и няма да паднат, докато то играе!

Виж всички предимства

Перфектни за време за игра

  • Безжични слушалки за открито ухо

  • Костна проводимост

  • Родителски контрол чрез приложение

  • IPX5 защита от вода

Удобен дизайн за открито ухо

Удобен дизайн за открито ухо

Децата винаги са в движение! Чашките на тези леки слушалки се позиционират точно пред ушите на вашето дете, така че независимо дали играе, слуша онлайн урок или музика, слушалките ще се усещат сигурни и удобни.

Дизайн за открито ухо за пълна информираност

Дизайн за открито ухо за пълна информираност

Тези слушалки използват технология за костна проводимост, за да позволят на децата ви да чуят музиката, уроците или игрите си. Това позволява на чашките на слушалките да се поставят пред ушите – като по този начин детето ви ще може да чува всичко, което се случва около него.

Родителите могат да ограничат силата на звука и времето, прекарано в игри, чрез приложението на Philips

Родителите могат да ограничат силата на звука и времето, прекарано в игри, чрез приложението на Philips

Лесно ограничете силата на звука и времето за игри чрез приложението Philips. Нивото на децибелите на слушалките е ограничено до 85 dB, но може да се настрои по-ниско за по-чувствителни уши. Задайте време за игра по ден или седмица и гласова подкана ще напомни на децата, когато времето изтече!

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Предимства

super pre dieťa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Дата на използване 2023-11-03

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Дата на използване 2023-11-03

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.

      2. Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.