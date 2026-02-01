ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Основно изображение
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт

Кабелни слушалки за поставяне в ухото

TAE2146WT/00

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Динамични баси

Мощни 10 mm възбудители за динамичен бас и ясен звук. Вграден линеен микрофон и бутон за вдигане, за да провеждате разговорите си удобно.

Виж всички предимства

Слушайте музика и разговаряйте

Динамични баси

  • USB-C щепсел

  • 10 mm мембрани

  • За поставяне в ухото

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!