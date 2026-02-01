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Кабелни слушалки за поставяне в ухото
TAE2146BK/00
Наличен в
Динамични баси
Мощни 10 mm възбудители за динамичен бас и ясен звук. Вграден линеен микрофон и бутон за вдигане, за да провеждате разговорите си удобно.
USB-C щепсел
10 mm мембрани
За поставяне в ухото
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