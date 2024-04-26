Прекратен продукт
TAE1105PK/00
8,6 мм мембрани за отчетливи баси
Позлатен конектор
Сигурно и удобно прилягане в ухото
Вградено дистанционно за лесен контрол
Какво е животът в движение без любимите ви песни? Тези слушалки предоставят динамични баси от мощни 8,6 мм неодимови мембрани и са оборудвани с позлатен съединител.
Ергономичен акустичен улей и три размера заменяеми гумени капаци за микрокапсули позволяват удобно прилягане в ушите. Насладете се на всяка една секунда от песните, които обичате.
Отговорете на обаждане и поставете списъка за изпълнение, без да докосвате смартфона си. Това е чудесно, ако басите тепърва ще стартират и не искате да пропуснете най-добрата част от песента.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші