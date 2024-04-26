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Прекратен продукт

Кабелни слушалки за поставяне в ухото

TAE1105BL/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Розово
Розово
Синьо
Синьо
Черно
Черно
Вашата музика, вашият цвят
Тези кабелни слушалки за поставяне в ушите ви позволяват да се наслаждавате на любимата си музика, докато показвате стила си. Получавате ударни баси, смел външен вид и удобно прилягане в ухото. Имате нужда да използвате гласовия асистент на телефона си? Просто натиснете вграденото дистанционно управление.
Виж всички предимства

Вашата музика, вашият цвят

  • 8,6 мм мембрани за отчетливи баси

  • Позлатен конектор

  • Сигурно и удобно прилягане в ухото

  • Вградено дистанционно за лесен контрол

Динамичен бас. Чист звук

Какво е животът в движение без любимите ви песни? Тези слушалки предоставят динамични баси от мощни 8,6 мм неодимови мембрани и са оборудвани с позлатен съединител.

Наслаждавайте се на музиката си в истински комфорт

Ергономичен акустичен улей и три размера заменяеми гумени капаци за микрокапсули позволяват удобно прилягане в ушите. Насладете се на всяка една секунда от песните, които обичате.

Вградено дистанционно управление. Превключване между списък за изпълнение и обаждания

Отговорете на обаждане и поставете списъка за изпълнение, без да докосвате смартфона си. Това е чудесно, ако басите тепърва ще стартират и не искате да пропуснете най-добрата част от песента.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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