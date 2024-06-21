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Кабелни слушалки за поставяне в ухото

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Кабелни слушалки за поставяне в ухото

TAE1105PK/00

Кабелни слушалки за поставяне в ухото

Прекратен продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Розово
Розово
Синьо
Синьо
Черно
Черно

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Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да се възползвате напълно от потенциала на вашите слушалки. Можете да получите достъп до всички функции, които ще ви осигурят най-доброто аудио изживяване от мобилното ви устройство.

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Приложение Philips Headphones

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 250.9 kB
  • 21 June 2024

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 668.5 kB
  • 21 November 2023

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