Прекратен продукт
TAA1105BK/00
15 мм мембрани за чист звук
удобен дизайн с окачалка за ухо
1,2 м дължина на кабела
IPX2 устойчивост на пот
Гъвкавите, контурирани окачалки за уши ви позволяват да регулирате тези леки слушалки за удобно прилягане, което е напълно сигурно. Свободни сте да се движите, без да се притеснявате, че слушалките ви ще паднат в най-неподходящия момент.
Перфектно настроените 15 мм неодимови мембрани предоставят ясен звук, а отворите за баси повишават качеството на басите. Микрокапсулата пасва идеално в ухото, без да навлиза в ушния канал.
Насладете се на всяка една минута от любимия си плейлист – без значение дали тичате по тротоарите, или парковите алеи. Вграденото дистанционно управление ви позволява да управлявате плейлиста си, да събуждате гласовия асистент на телефона си и да приемате обаждания, без да пропускате и една нота.
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