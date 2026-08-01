Лесно управление на музика и обаждания

Насладете се на всяка една минута от любимия си плейлист – без значение дали тичате по тротоарите, или парковите алеи. Вграденото дистанционно управление ви позволява да управлявате плейлиста си, да събуждате гласовия асистент на телефона си и да приемате обаждания, без да пропускате и една нота.