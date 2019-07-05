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Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

SHE3705RD/00

3

| (1) Рецензия

Наличен в

Бяло
Бяло
Светлосин
Светлосин
Синьо
Синьо
Червено
Червено
Черно
Черно

Силни ритми, мощни баси

Изключително малките слушалки за поставяне в ушите Philips Vibes със силни баси притежават вложки с форма на овални тръби за удобство и вакуумно метализирано покритие за елегантен вид с допълнителна защита.

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Компактна конструкция с вакуумно метализирана защита

Силни ритми, мощни баси

  • 8,6 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

Вложка с форма на овална звукова тръба гарантира ергономично удобно прилягане

Вложка с форма на овална звукова тръба гарантира ергономично удобно прилягане

Вложка с форма на овална звукова тръба предоставя ергономично удобство, за да приляга на формата на ухото.

Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания

Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания

Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани.

Лъскавото, цветно покритие изглежда елегантно и същевременно предоставя защита

Лъскавото, цветно покритие изглежда елегантно и същевременно предоставя защита

Висококачественото, гланцово и цветно покритие създава елегантен вид и същевременно предоставя допълнителна защитна повърхност.

Технически данни

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Отзиви

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3.0

от 5

1

Рецензия

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Този отзив е направен за SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Този отзив е направен за SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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