Прекратен продукт
SHE3705BK/00
8,6 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
Накрайниците на слушалките се предоставят в 3 размера – малки, средни и големи – за персонализирано и идеално прилягане
Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани.
Висококачественото, гланцово и цветно покритие създава елегантен вид и същевременно предоставя допълнителна защитна повърхност.
3.0
от 5
1
Рецензия
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Този отзив е направен за SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Този отзив е направен за SHE3705BK Навушники з мікрофоном