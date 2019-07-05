ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Силни ритми, мощни баси
  • Силни ритми, мощни баси
  • Силни ритми, мощни баси
  • Силни ритми, мощни баси
  • Силни ритми, мощни баси
  • Силни ритми, мощни баси

Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

SHE3705BK/00

3
| (1) Рецензия

Наличен в

Светлосин
Светлосин
Синьо
Синьо
Червено
Червено
Черно
Черно
Силни ритми, мощни баси
Изключително малките слушалки за поставяне в ушите Philips MyJam Vibes със силни баси притежават вложки с форма на овални тръби за удобство и вакуумно метализирано покритие за елегантен вид с допълнителна защита.
Виж всички предимства

Компактна конструкция с вакуумно метализирана защита

Силни ритми, мощни баси

  • 8,6 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

3 сменяеми гумени накрайника за отлично прилягане

3 сменяеми гумени накрайника за отлично прилягане

Накрайниците на слушалките се предоставят в 3 размера – малки, средни и големи – за персонализирано и идеално прилягане

Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания

Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания

Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани.

Лъскавото, цветно покритие изглежда елегантно и същевременно предоставя защита

Лъскавото, цветно покритие изглежда елегантно и същевременно предоставя защита

Висококачественото, гланцово и цветно покритие създава елегантен вид и същевременно предоставя допълнителна защитна повърхност.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.0

от 5

1

Рецензия

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Този отзив е направен за SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Този отзив е направен за SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!