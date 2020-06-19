ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Основно изображение
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

SHE3555BK/00

4.8

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Силни ритми, мощни баси

Изключително малките слушалки за поставяне в ушите със силен бас Philips Beamers се предоставят с вложки с форма на овална тръба за ваше удобство.

Виж всички предимства

Компактна конструкция

Силни ритми, мощни баси

  • 8,6 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

Вложка с форма на овална звукова тръба гарантира ергономично удобно прилягане

Вложка с форма на овална звукова тръба предоставя ергономично удобство, за да приляга на формата на ухото.

Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания

Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани.

Мощни баси и чист звук чрез ефективни мембрани

Слушалките за поставяне в ушите Philips Vibes притежават ефективни мембрани в компактна конструкция. Те прилягат перфектно, като същевременно излъчват чист звук и силни баси.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

19/06/2020

България

България

Потвърден купувач

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Предимства

Малки и компактни

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555WT Слушалки с микрофон

Дата на използване 2019-05-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555WT Слушалки с микрофон

Дата на използване 2019-05-19

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Предимства

Качество и удобство

Недостатъци

Не выявил

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Дата на използване 2021-10-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Дата на използване 2021-10-09

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Предимства

Všetko

Недостатъци

Žiadne

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Дата на използване 2019-10-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Дата на използване 2019-10-20

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!