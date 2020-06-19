Прекратен продукт
SHE3555WT/00
8,6 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
Накрайниците на слушалките се предоставят в 2 размера за персонализирано и идеално прилягане.
Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани.
Слушалките за поставяне в ушите Philips Vibes притежават ефективни мембрани в компактна конструкция. Те прилягат перфектно, като същевременно излъчват чист звук и силни баси.
4.8
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
HRISS
19/06/2020
България
Потвърден купувач
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Предимства
Малки и компактни
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE3555WT Слушалки с микрофон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE3555WT Слушалки с микрофон
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Предимства
Качество и удобство
Недостатъци
Не выявил
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE3555RD Навушники з мікрофоном
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Предимства
Všetko
Недостатъци
Žiadne
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom