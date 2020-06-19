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Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

SHE3555WT/00

4.8
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Силни ритми, мощни баси
Изключително малките слушалки за поставяне в ушите със силен бас Philips Beamers се предоставят с вложки с форма на овална тръба за ваше удобство.
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Компактна конструкция

Силни ритми, мощни баси

  • 8,6 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

2 сменяеми гумени накрайника за оптимално прилягане

Накрайниците на слушалките се предоставят в 2 размера за персонализирано и идеално прилягане.

Вграденият микрофон превключва от музика към телефонни обаждания

Вграденият микрофон ви позволява лесно да превключвате между слушане на музика и приемане на телефонни обаждания – лесно, за да можете винаги да сте свързани.

Мощни баси и чист звук чрез ефективни мембрани

Слушалките за поставяне в ушите Philips Vibes притежават ефективни мембрани в компактна конструкция. Те прилягат перфектно, като същевременно излъчват чист звук и силни баси.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

19/06/2020

България

България

Потвърден купувач

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Предимства

Малки и компактни

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555WT Слушалки с микрофон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555WT Слушалки с микрофон

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Предимства

Качество и удобство

Недостатъци

Не выявил

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555RD Навушники з мікрофоном

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Предимства

Všetko

Недостатъци

Žiadne

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

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