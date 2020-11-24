Прекратен продукт
SHE2405BL/00
Наличен в
Покажете стила си
Озвучете живота си с дързък ритъм. Тези слушалки за поставяне в ушите се предлагат в четири ярки цвята и могат да се похвалят с прозрачен корпус на високоговорителя с цветни кабели. Защо да се смесвате с тълпата, когато сте родени, за да се откроявате?
8,6 мм мембрани/затворен гръб
вграден микрофон
Синьо
За поставяне в ушите
Акустичният улей с овална форма на тези слушалки за поставяне в ушите означава, че можете да се наслаждавате на музиката си в комфорт. Получавате максимално пасивно изолиране на шума и три размера взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули за перфектно прилягане.
Кажете го силно с ярки, цветни кабели и прозрачен корпус на високоговорителя.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Предимства
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Дата на използване 2020-07-24
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Дата на използване 2020-07-24
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Предимства
Dźwięk, Design
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Дата на използване 2019-03-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Дата на използване 2019-03-23