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Прекратен продукт

1000 seriesСлушалки за поставяне в ушите с микрофон

SHE2405PP/00

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Синьо
Синьо
Черно
Черно
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Озвучете живота си с дързък ритъм. Тези слушалки за поставяне в ушите се предлагат в четири ярки цвята и могат да се похвалят с прозрачен корпус на високоговорителя с цветни кабели. Защо да се смесвате с тълпата, когато сте родени, за да се откроявате?
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  • 8,6 мм мембрани/затворен гръб

  • вграден микрофон

  • Розово и лилаво

  • За поставяне в ушите

Ярки, цветни кабели. Прозрачен корпус на високоговорителя

Кажете го силно с ярки, цветни кабели и прозрачен корпус на високоговорителя.

8,6 мм неодимови акустични мембрани. Ясен, чист звук

8,6 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят ясен, чист звук.

Овален акустичен улей. Комфорт и пасивно изолиране на шума

Акустичният улей с овална форма на тези слушалки за поставяне в ушите означава, че можете да се наслаждавате на музиката си в комфорт. Получавате максимално пасивно изолиране на шума и три размера взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули за перфектно прилягане.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Предимства

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Предимства

Dźwięk, Design

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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