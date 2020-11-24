Прекратен продукт
SHE2405PP/00
8,6 мм мембрани/затворен гръб
вграден микрофон
Розово и лилаво
За поставяне в ушите
Кажете го силно с ярки, цветни кабели и прозрачен корпус на високоговорителя.
8,6 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят ясен, чист звук.
Акустичният улей с овална форма на тези слушалки за поставяне в ушите означава, че можете да се наслаждавате на музиката си в комфорт. Получавате максимално пасивно изолиране на шума и три размера взаимозаменяеми гумени накрайника за микрокапсули за перфектно прилягане.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Предимства
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Предимства
Dźwięk, Design
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem