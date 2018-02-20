Прекратен продукт
SHE1455WT/10
Динамични баси
Високоговорители за динамични баси и чист звук.
За поставяне в ушите
Черно
С избора между 3 сменяеми накрайника с размери от S до L сте сигурни, че имате комплект, с който тези слушалки Philips ще паснат идеално в ушите ви.
Миниатюрните звукови мембрани на тези слушалки Philips удобно прилягат в ухото и благодарение на плътното прилепване външният шум се изолира, за да се насладите изцяло на звука.
С цел удължаване на експлоатационния срок на продукта, меката гума между слушалките и кабела предпазва съединителя на кабела от повреда поради многократно огъване.
1.0
от 5
1
Рецензия
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Този отзив е направен за SHE1455BK Căşti intraauriculare
Този отзив е направен за SHE1455BK Căşti intraauriculare