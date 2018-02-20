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Прекратен продукт

Слушалки за поставяне в ушите

SHE1455BK/10

1

| (1) Рецензия

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Динамични баси

Високоговорители за динамични баси и чист звук.

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Слушайте музика и разговаряйте

Динамични баси

  • За поставяне в ушите

  • Черно

Гумираният предпазител на кабела повишава издръжливостта

С цел удължаване на експлоатационния срок на продукта, меката гума между слушалките и кабела предпазва съединителя на кабела от повреда поради многократно огъване.

Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито

Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.

Плътното прилепване в ухото спира външния шум

Миниатюрните звукови мембрани на тези слушалки Philips удобно прилягат в ухото и благодарение на плътното прилепване външният шум се изолира, за да се насладите изцяло на звука.

Технически данни

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
4
3
2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

Този отзив е направен за SHE1455BK Căşti intraauriculare

Този отзив е направен за SHE1455BK Căşti intraauriculare

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