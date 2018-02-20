Прекратен продукт
SHE1455BK/10
Динамични баси
Високоговорители за динамични баси и чист звук.
За поставяне в ушите
Черно
С цел удължаване на експлоатационния срок на продукта, меката гума между слушалките и кабела предпазва съединителя на кабела от повреда поради многократно огъване.
Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.
Миниатюрните звукови мембрани на тези слушалки Philips удобно прилягат в ухото и благодарение на плътното прилепване външният шум се изолира, за да се насладите изцяло на звука.
1.0
от 5
1
Рецензия
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Този отзив е направен за SHE1455BK Căşti intraauriculare
Този отзив е направен за SHE1455BK Căşti intraauriculare