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Прекратен продукт

2000 seriesИстински безжични слушалки за поставяне в ушите

SHB2515WT/10

4.7

| (22) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Мелодия след мелодия, след мелодия

Бъдете свободни. Тези истински безжични слушалки за поставяне в ушите предлагат 100 часа време за възпроизвеждане благодарение на преносимия си калъф за зареждане. Насладете се на страхотен звук – мелодия след мелодия – както и директен достъп до виртуалния асистент на вашия телефон. Някой да не би да каза пътуване?

Виж всички предимства

Мелодия след мелодия, след мелодия

  • 6 мм мембрани/затворен гръб

  • Bluetooth®

  • Черно

Режим моно, когато искате да оставите едното ухо незаето

Накрайници за ухо в малък, среден и голям размер за перфектно прилягане

Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио

Край на дразнещото ехо, когато говорите по телефона. С нашето персонализирано елиминиране на ехото винаги получавате чиста и несмущавана връзка.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

22

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2

20/04/2020

Slovenija

Slovenija

Super slušalke

Lahke in udobne, hitro se napolnijo. Plus pa tudi za potovalno škatlo, ki služi kot polnilec

Предимства

Kaliteta zvoka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Дата на използване 2020-03-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Дата на използване 2020-03-20

17/12/2021

Polska

Polska

Потвърден купувач

Super brzmienie

słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie

Предимства

super brzmienie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Дата на използване 2020-11-17

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Дата на използване 2020-11-17

03/12/2021

Česká republika

Česká republika

sluchátka

SKVĚLÝ VÝROBEK. PERFEKTNÍ ZVUK, OVLÁDÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VÝDRŽ.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Дата на използване 2021-11-03

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Дата на използване 2021-11-03

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