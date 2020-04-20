Прекратен продукт
SHB2515BK/10
Мелодия след мелодия, след мелодия
Бъдете свободни. Тези истински безжични слушалки за поставяне в ушите предлагат 110 часа време за възпроизвеждане благодарение на преносимия си калъф за зареждане. Насладете се на страхотен звук – мелодия след мелодия – както и директен достъп до виртуалния асистент на вашия телефон. Някой да не би да каза пътуване?
6 мм мембрани/затворен гръб
Bluetooth®
Черно
6 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят страхотен звук и мощен бас. Акустичният улей с овална форма увеличава до максимум пасивното изолиране на шума. Режимът моно ви предоставя опцията да оставите едното ухо незаето, когато искате да сте наясно със света около вас.
Вашите слушалки са готови да бъдат сдвоени в момента, в който ги изкарате от калъфа. След като са сдвоени, слушалките помнят последното устройство, с което са били сдвоени.
4.7
от 5
22
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
BriTis
20/04/2020
Slovenija
Super slušalke
Lahke in udobne, hitro se napolnijo. Plus pa tudi za potovalno škatlo, ki služi kot polnilec
Предимства
Kaliteta zvoka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Дата на използване 2020-03-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2515BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Дата на използване 2020-03-20
Kat99
17/12/2021
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Super brzmienie
słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie
Предимства
super brzmienie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Дата на използване 2020-11-17
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Дата на използване 2020-11-17
Zdenka07
03/12/2021
Česká republika
sluchátka
SKVĚLÝ VÝROBEK. PERFEKTNÍ ZVUK, OVLÁDÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VÝDRŽ.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Дата на използване 2021-11-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Дата на използване 2021-11-03