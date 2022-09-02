Прекратен продукт
SHB2505WT/10
Не спирайте музиката
Всичко се получава добре, когато слушате любимата си музика. Тези True wireless безжични слушалки за поставяне в ушите ви осигуряват чудесен звук и до 20 часа време за възпроизвеждане с преносимия калъф за зареждане. Натиснете два пъти многофункционалния бутон, за да събудите гласовия асистент на телефона си.
6 мм мембрани/затворен гръб
Bluetooth®
Бяло
6 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят страхотен звук и мощен бас. Акустичният улей с овална форма увеличава до максимум пасивното изолиране на шума. Режимът моно ви предоставя опцията да оставите едното ухо незаето, когато искате да сте наясно със света около вас.
Можете да се наслаждавате на музиката си в истински комфорт благодарение на плътно прилягащия и лек дизайн. Меките гумирани накрайници с крилца прилягат надеждно под сгъвката на външното ухо. Сменяемите гумени накрайници за ухо ви позволяват да нагласите перфектното прилягане в ухото, създавайки плътно запечатване, за да не пропуснете ритъма.
4.9
от 5
16
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Zari1982
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен
Продукта е отличен, бих го препоръчал на друг да си го закупи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Слушалки
Дата на използване 2022-08-02
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Слушалки
Дата на използване 2022-08-02
Plam1
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Продукта е перфектен
Прекрасен звук, удобни и батерията издържа дълго време.
Предимства
Удобни
Недостатъци
Не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2505WT Слушалки
Дата на използване 2022-05-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2505WT Слушалки
Дата на използване 2022-05-01
R.S.B
25/03/2020
Slovenija
Minimalistične
Udobne, lahke ušesne slušalke, čist in jasen zvok, baterija zdrži zelo dolgo, enostaven preklop med klicem in glasbo. Čkatlica za shranjevanje služi tudi kot polnilec.
Предимства
Priporočam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Slušalke
Дата на използване 2019-11-25
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Slušalke
Дата на използване 2019-11-25