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Прекратен продукт

2000 seriesСлушалки

SHB2505WT/10

4.9

| (16) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Не спирайте музиката

Всичко се получава добре, когато слушате любимата си музика. Тези True wireless безжични слушалки за поставяне в ушите ви осигуряват чудесен звук и до 20 часа време за възпроизвеждане с преносимия калъф за зареждане. Натиснете два пъти многофункционалния бутон, за да събудите гласовия асистент на телефона си.

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Не спирайте музиката

  • 6 мм мембрани/затворен гръб

  • Bluetooth®

  • Бяло

6 мм неодимови акустични мембрани. Страхотен звук, мощен бас

6 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят страхотен звук и мощен бас. Акустичният улей с овална форма увеличава до максимум пасивното изолиране на шума. Режимът моно ви предоставя опцията да оставите едното ухо незаето, когато искате да сте наясно със света около вас.

Режим моно, когато искате да оставите едното ухо незаето

Меки гумирани накрайници с крилца. Надеждни и удобни

Можете да се наслаждавате на музиката си в истински комфорт благодарение на плътно прилягащия и лек дизайн. Меките гумирани накрайници с крилца прилягат надеждно под сгъвката на външното ухо. Сменяемите гумени накрайници за ухо ви позволяват да нагласите перфектното прилягане в ухото, създавайки плътно запечатване, за да не пропуснете ритъма.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

16

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен

Продукта е отличен, бих го препоръчал на друг да си го закупи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Слушалки

Дата на използване 2022-08-02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Слушалки

Дата на използване 2022-08-02

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продукта е перфектен

Прекрасен звук, удобни и батерията издържа дълго време.

Предимства

Удобни

Недостатъци

Не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505WT Слушалки

Дата на използване 2022-05-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505WT Слушалки

Дата на използване 2022-05-01

25/03/2020

Slovenija

Slovenija

Minimalistične

Udobne, lahke ušesne slušalke, čist in jasen zvok, baterija zdrži zelo dolgo, enostaven preklop med klicem in glasbo. Čkatlica za shranjevanje služi tudi kot polnilec.

Предимства

Priporočam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Slušalke

Дата на използване 2019-11-25

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Slušalke

Дата на използване 2019-11-25

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