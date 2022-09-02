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Прекратен продукт

2000 seriesСлушалки

SHB2505BK/10

4.9

| (16) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Не спирайте музиката

Всичко се получава добре, когато слушате любимата си музика. Тези True wireless безжични слушалки за поставяне в ушите ви осигуряват чудесен звук и до 20 часа време за възпроизвеждане с преносимия калъф за зареждане. Натиснете два пъти многофункционалния бутон, за да събудите гласовия асистент на телефона си.

Виж всички предимства

Не спирайте музиката

  • 6 мм мембрани/затворен гръб

  • Bluetooth®

  • Черно

6 мм неодимови акустични мембрани. Страхотен звук, мощен бас

6 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят страхотен звук и мощен бас. Акустичният улей с овална форма увеличава до максимум пасивното изолиране на шума. Режимът моно ви предоставя опцията да оставите едното ухо незаето, когато искате да сте наясно със света около вас.

Получете до 20 часа време за възпроизвеждане и 14 часа време за разговор

Със своя калъф за зареждане тези слушали няма да ви разочароват. С едно зареждане получавате до три часа време на възпроизвеждане или говорене. Ако излезете с напълно зареден калъф, можете да получите допълнителни 9 часа с няколко зареждания. Просто сложете слушалките обратно в калъфа всеки път, когато трябва да се заредят. Едно пълно зареждане отнема 1,5 часа.

Преносим калъф за зареждане. Няколко зареждания в джоба ви

Посетете фитнес залата. После се разходете. Тези True wireless безжични слушалки за поставяне в ушите се доставят с ултрапреносим калъф за зареждане.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

16

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен

Продукта е отличен, бих го препоръчал на друг да си го закупи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Слушалки

Дата на използване 2022-08-02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Слушалки

Дата на използване 2022-08-02

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продукта е перфектен

Прекрасен звук, удобни и батерията издържа дълго време.

Предимства

Удобни

Недостатъци

Не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505WT Слушалки

Дата на използване 2022-05-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505WT Слушалки

Дата на използване 2022-05-01

25/03/2020

Slovenija

Slovenija

Minimalistične

Udobne, lahke ušesne slušalke, čist in jasen zvok, baterija zdrži zelo dolgo, enostaven preklop med klicem in glasbo. Čkatlica za shranjevanje služi tudi kot polnilec.

Предимства

Priporočam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Slušalke

Дата на използване 2019-11-25

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 series SHB2505BK Slušalke

Дата на използване 2019-11-25

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