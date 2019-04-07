Прекратен продукт
SCF755/00
Отпиване без протичане
12 унции/340 мл
18 м +
Без повече бъркотия! Новата чакаща патент клапа гарантира, че водата излиза само когато детето пие.
Просто махнете клапана и чашката за отпиване се превръща в чаша със свободен поток.
Наклоненият улей е проектиран да помогне на децата да поемат своите първи глътки лесно, без да накланят твърде много глава назад.
3.3
от 5
15
Отзиви
Ella
07/04/2019
Україна
Самая удобная чашка для малыша
[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.
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Този отзив е направен за SCF755/00 Чашка з носиком
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Този отзив е направен за SCF755/00 Чашка з носиком
Csillalini
25/04/2018
Magyarország
Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.
Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.
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Този отзив е направен за SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
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Този отзив е направен за SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
Piia
28/07/2017
Eesti
Väga hea
Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.
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Този отзив е направен за SCF755/00 Tilaga tass
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Този отзив е направен за SCF755/00 Tilaga tass
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