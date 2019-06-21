Прекратен продукт
1 бутилка Natural
60 мл/2 унции
Първи биберон
Естествена форма на биберона
По-малкият размер на отвора осигурява по-контролирана скорост на потока за бебетата, които пият по-бавно. Natural, първи биберон, има идеалната скорост на потока, за да започнете да храните бебето си от бутилка.
Бутилка с по-малък размер за осигуряване на правилното количество за по-малкото коремче на бебето
По-мекият биберон с текстура повече наподобява истинска гърда.
5.0
от 5
23
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Jane28
21/06/2019
Україна
Идеально подходит для первой бутылочки
Ещё во время беременности заказала себе набор бутылочек. Использовали уже с первых дней в роддоме, пока налаживалась лактация, докармливали смесью. Очень удобно, бутылочка не большая, а форма соски идеально подошла нам. Через пару месяцев использовали бутылочки для молока, которое я сцеживала.
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Този отзив е направен за SCF699/17 Дитяча пляшечка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF699/17 Дитяча пляшечка
Люсік
14/04/2019
Україна
Пляшечка просто чудова.
Купувала дану пляшечку в пологовий будинок. Сподобалось дуже, має гарну форму з великим отвором для зручного миття, малий об'єм, антиколікову соску з двома клапанами, легка у використанні. Нам дуже сподобалась рекомендую!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF699/17 Дитяча пляшечка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF699/17 Дитяча пляшечка
Egyfiúsanyuka
17/08/2019
Magyarország
Kiváló minőségű termék!
Könnyen tisztítható, jó kialakítású cumisüvegek! A mai napig ezt a márkát használjuk, kisfiam nem is hajlandó másból inni a reggeli és az esti kakaóját!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF699/17 Avent Natural cumisüveg