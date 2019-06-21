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Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе

SCF699/17

5
| (23) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Идеална за новородени
Нашата бутилка Natural от 2 унции осигурява идеалното количество храна за новородени. Проектирана с биберон First Flow, тя предлага по-бавен, по-контролиран поток. Мекият текстуриран биберон с широка форма наподобява повече гърда.
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Лесно съчетаване с кърменето

Идеална за новородени

  • 1 бутилка Natural

  • 60 мл/2 унции

  • Първи биберон

  • Естествена форма на биберона

Биберон за бавен поток

Биберон за бавен поток

По-малкият размер на отвора осигурява по-контролирана скорост на потока за бебетата, които пият по-бавно. Natural, първи биберон, има идеалната скорост на потока, за да започнете да храните бебето си от бутилка.

по-малка бутилка от 60 мл/2 унции, проектирана за хранене на новородени

по-малка бутилка от 60 мл/2 унции, проектирана за хранене на новородени

Бутилка с по-малък размер за осигуряване на правилното количество за по-малкото коремче на бебето

Мек, текстуриран биберон

Мек, текстуриран биберон

По-мекият биберон с текстура повече наподобява истинска гърда.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

23

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Идеально подходит для первой бутылочки

Ещё во время беременности заказала себе набор бутылочек. Использовали уже с первых дней в роддоме, пока налаживалась лактация, докармливали смесью. Очень удобно, бутылочка не большая, а форма соски идеально подошла нам. Через пару месяцев использовали бутылочки для молока, которое я сцеживала.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF699/17 Дитяча пляшечка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF699/17 Дитяча пляшечка

14/04/2019

Україна

Україна

Пляшечка просто чудова.

Купувала дану пляшечку в пологовий будинок. Сподобалось дуже, має гарну форму з великим отвором для зручного миття, малий об'єм, антиколікову соску з двома клапанами, легка у використанні. Нам дуже сподобалась рекомендую!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF699/17 Дитяча пляшечка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF699/17 Дитяча пляшечка

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű termék!

Könnyen tisztítható, jó kialakítású cumisüvegek! A mai napig ezt a márkát használjuk, kisfiam nem is hajlandó másból inni a reggeli és az esti kakaóját!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

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