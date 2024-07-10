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  • Чисто и подредено сушене
  • Чисто и подредено сушене
  • Чисто и подредено сушене

Philips AventСтойка за сушене

SCF149

5
| (9) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Чисто и подредено сушене
Стойката за сушене Philips Avent е проектирана да изсушава бутилките и аксесоарите на Вашето бебе по най-чистия и подреден начин. С гъвкав дизайн, подвижна тавичка за отцеждане и място за побиране на всякакъв размер бутилки тя отговаря на Вашите ежедневни нужди от сушене.
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Чисто и подредено сушене

  • Подвижна тавичка за отцеждане

Отворена конструкция, осигуряваща свободно преминаване на въздуха

Отворена конструкция, осигуряваща свободно преминаване на въздуха

Отворена конструкция, осигуряваща свободно преминаване на въздуха и лесно изпаряване на водата за най-оптималното сушене.

Подвижна тавичка за отцеждане за лесно изхвърляне на водата

Подвижна тавичка за отцеждане за лесно изхвърляне на водата

Подвижна тавичка за отцеждане за лесно изхвърляне на водата и в резултат на това – за чисто сушене

В нея могат да се поставят всички размери бутилки: 8 бутилки, помпа и залъгалки

В нея могат да се поставят всички размери бутилки: 8 бутилки, помпа и залъгалки

Побира всички продукти за хранене на вашето бебе всеки ден: 8 бутилки, помпа за кърма и залъгалки. В нея могат да се поставят всички размери бутилки (до 11 oz/330 ml)

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

9

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Odkapávač lahviček

Dobrý materiál, lehce skladný, omyvatelný, spousta mista

Предимства

Materiál

Недостатъци

Docela drahý

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF149 Sušicí stojan

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF149 Sušicí stojan

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Meglepően praktikus

Először kicsit szkeptikus voltam, amikor a férjem haza hozta. De azóta is mindennapi használatban van, remek termék. Nagyon gyorsan megszáradnak az üvegek, cumik, és sok minden elfér rajta.

Предимства

praktikum

Недостатъци

nincs

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF149 Szárítóállvány

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF149 Szárítóállvány

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szép kinézet, praktikus

Cumisüveget, tejtároló poharakat, mellszívó tartozékokat szárítok rajta. Így pont tokéletes a mérete, de ha a duplás mellszívót használnám, akkor már lehet kicsi lenne. Kár hogy nem figyeltem hamarabb, hogy létezik ez a termék.

Този отзив е направен за SCF149 Szárítóállvány

Този отзив е направен за SCF149 Szárítóállvány

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