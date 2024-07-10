Подвижна тавичка за отцеждане
Отворена конструкция, осигуряваща свободно преминаване на въздуха и лесно изпаряване на водата за най-оптималното сушене.
Подвижна тавичка за отцеждане за лесно изхвърляне на водата и в резултат на това – за чисто сушене
Побира всички продукти за хранене на вашето бебе всеки ден: 8 бутилки, помпа за кърма и залъгалки. В нея могат да се поставят всички размери бутилки (до 11 oz/330 ml)
5.0
от 5
9
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
klarinka1991
10/07/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Odkapávač lahviček
Dobrý materiál, lehce skladný, omyvatelný, spousta mista
Предимства
Materiál
Недостатъци
Docela drahý
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF149 Sušicí stojan
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF149 Sušicí stojan
04/12/2020
Magyarország
Meglepően praktikus
Először kicsit szkeptikus voltam, amikor a férjem haza hozta. De azóta is mindennapi használatban van, remek termék. Nagyon gyorsan megszáradnak az üvegek, cumik, és sok minden elfér rajta.
Предимства
praktikum
Недостатъци
nincs
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF149 Szárítóállvány
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF149 Szárítóállvány
Ica90
18/02/2020
Magyarország
Szép kinézet, praktikus
Cumisüveget, tejtároló poharakat, mellszívó tartozékokat szárítok rajta. Így pont tokéletes a mérete, de ha a duplás mellszívót használnám, akkor már lehet kicsi lenne. Kár hogy nem figyeltem hamarabb, hogy létezik ez a termék.
Този отзив е направен за SCF149 Szárítóállvány
Този отзив е направен за SCF149 Szárítóállvány