Прекратен продукт
1 бутилка
330 мл/11 унции
Биберон със среден поток
3 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
5.0
от 5
133
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
jimmy1988
07/07/2019
Україна
Чудова пляшечка
Дуже хороша плячшечка, використовуємо всі пляшечки лише серії Natural. Малюк дуже задоволений, їсть залюбки. Пляшечка зручна у догляді і використанні. Після півроку використання виглядає як нова.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
Zlatka
22/06/2019
Україна
Те, що потрібно для діток!
До вибору пляшечки підходила досить ретельно. Чесно кажучи, не вагалася щодо даної фірми і одразу придбала цю пляшечку і ще деякі речі Philips Avent. Якість на найвищому рівні - міцний та надійний пластик, мягка та зручна для дитини соска. Великий плюс, що саму соску можна окремо придбати (в залежності від віку дитини , або якщо раптом пошкодили). Саме основне, це те, як дитина сприйняла цю пляшечку! З задоволенням пила молочну суміш, їй було зручно, а для мене це надважливий показник. Батькам рекомендую!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
ЮрійК
10/04/2019
Україна
рекомендую до використання
Просто шикарна пляшечка, xоча знайомі дарували пляшечки інших виробників, однак різниця, зокрема по сосці, у порівнянні з AVENT natural відчутна (на користь avent звичайно ж). Наразі вже 2 рік використовуємо у вигляді мірильної склянки для молока на каші.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС