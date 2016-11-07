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  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка

Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Natural

SCF692/17

4.9
| (162) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Естественият начин за хранене от бутилка
Нашата нова бутилка прави храненето с бутилка по-естествено за бебето и за вас. Биберонът с иновативнен дизайн с "листенца" за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
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Естественият начин за хранене от бутилка

  • 1 бутилка

  • 4 унции/125 мл

  • Биберон за новородени

  • 0 м +

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

162

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2
1

07/11/2016

България

България

Страхотен е

Страхотни шишета мого са удобни и лесни за миене и не заемат много място в чантата

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF690/17 Бутилка за бебе Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF690/17 Бутилка за бебе Natural

31/10/2021

Україна

Україна

Гарний вибір

Почали годувати з пляшечки з самого народження і вибір зробили в бік Avent і не пожалкували. Дитина смоктала із задоволенням :)

Предимства

Якість

Недостатъци

не виявлено

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural

28/07/2020

Україна

Україна

Зручно поєднувати з грудним вигодовуванням

Шукала варіант для поєднання годування з пляшечки і гв. Дуже боялася, що донька перестане брати груди або буде неправильний захват але всі переживання були марні, дитина залюбки переключалась з грудей на пляшку.

Предимства

Тільки позитивні відгуки! Можливість поєднувати з гв

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF690/27 Дитяча пляшечка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF690/27 Дитяча пляшечка Natural

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