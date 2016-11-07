Прекратен продукт
1 бутилка
4 унции/125 мл
Биберон за новородени
0 м +
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
4.9
от 5
162
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Bu4eto
07/11/2016
България
Страхотен е
Страхотни шишета мого са удобни и лесни за миене и не заемат много място в чантата
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF690/17 Бутилка за бебе Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF690/17 Бутилка за бебе Natural
Stringer
31/10/2021
Україна
Гарний вибір
Почали годувати з пляшечки з самого народження і вибір зробили в бік Avent і не пожалкували. Дитина смоктала із задоволенням :)
Предимства
Якість
Недостатъци
не виявлено
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural
Alishe
28/07/2020
Україна
Зручно поєднувати з грудним вигодовуванням
Шукала варіант для поєднання годування з пляшечки і гв. Дуже боялася, що донька перестане брати груди або буде неправильний захват але всі переживання були марні, дитина залюбки переключалась з грудей на пляшку.
Предимства
Тільки позитивні відгуки! Можливість поєднувати з гв
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF690/27 Дитяча пляшечка Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF690/27 Дитяча пляшечка Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС