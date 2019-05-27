Прекратен продукт
1 бутилка
8 унции/ 240 мл
Биберон за бавен поток
1 м +
Стъклената бутилка Natural е топлоустойчива и устойчива на резки температурни промени. Благодарение на това е безопасно да се съхранява в хладилника, да се загрява и да се стерилизира.
Първокласно боросиликатно стъкло за гарантирано най-високо качество и съвършена чистота.
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
4.3
от 5
11
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Gergokiss
24/01/2019
Magyarország
3 gyereknél is bevállt
Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.
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Този отзив е направен за SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Ramona14
29/06/2018
România
Folosit din prima zi
Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС