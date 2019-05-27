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  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
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  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето
  • Лесно съчетаване с кърменето

Прекратен продукт

Philips AventСтъклена бебешка бутилка Natural

SCF673/17

4.3
| (11) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Лесно съчетаване с кърменето
Нашата стъклена бутилка Natural прави храненето с бутилка по-естествено за бебето и за вас. Биберонът с удобен дизайн с "листенца" за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
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Естествено засмукване

Лесно съчетаване с кърменето

  • 1 бутилка

  • 8 унции/ 240 мл

  • Биберон за бавен поток

  • 1 м +

Топлоустойчива

Топлоустойчива

Стъклената бутилка Natural е топлоустойчива и устойчива на резки температурни промени. Благодарение на това е безопасно да се съхранява в хладилника, да се загрява и да се стерилизира.

Стъкло от фармацевтичен клас

Първокласно боросиликатно стъкло за гарантирано най-високо качество и съвършена чистота.

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Технически данни

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4.3

от 5

11

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

2

27/05/2019

România

România

Cel mai bun biberon de pe piata

Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .

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Този отзив е направен за SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

3 gyereknél is bevállt

Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

29/06/2018

România

România

Folosit din prima zi

Cele mai bune. Le folosim încă din prima zi . Sunt foarte usor de folosit si întreținut. Recomand .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

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