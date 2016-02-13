Прекратен продукт
1 бутилка
260 мл/9 унции
Биберон за бавен поток
1 м +
Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.
Новата бутилка Philips Avent Natural е съвместима с гамата Philips Avent, с изключение на бутилките и ръкохватките за чаши Classic. Съветваме ви да използвате бутилките Natural само с бибероните за хранене Natural.
Бутилката Philips Avent Natural се предлага в 4 размера: 60 мл/2 унции, 125 мл/4 унции, 260 мл/9 унции и 330 мл/11 унции. Всички бутилки се предлагат в опаковки по един или няколко броя.
4.3
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
monbur
13/02/2016
Polska
Niezwykla butelka
Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
ania291986
04/10/2015
Polska
Потвърден купувач
rewelacja
Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Dorin
24/07/2015
România
Se poate si mai bine
Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF627/17 Biberon Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF627/17 Biberon Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС