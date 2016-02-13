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  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка

Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе Natural

SCF627/17

4.3
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Естественият начин за хранене от бутилка
Нашата нова бутилка прави храненето с бутилка по-естествено за бебето и за вас. Биберонът с иновативнен дизайн с "листенца" за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
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Биберон Avent с дизайн с "листенца"

Естественият начин за хранене от бутилка

  • 1 бутилка

  • 260 мл/9 унции

  • Биберон за бавен поток

  • 1 м +

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Съвместимост с гамата Philips Avent Natural

Съвместимост с гамата Philips Avent Natural

Новата бутилка Philips Avent Natural е съвместима с гамата Philips Avent, с изключение на бутилките и ръкохватките за чаши Classic. Съветваме ви да използвате бутилките Natural само с бибероните за хранене Natural.

Налични в различни размери

Бутилката Philips Avent Natural се предлага в 4 размера: 60 мл/2 унции, 125 мл/4 унции, 260 мл/9 унции и 330 мл/11 унции. Всички бутилки се предлагат в опаковки по един или няколко броя.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
2
1

13/02/2016

Polska

Polska

Niezwykla butelka

Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

04/10/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

rewelacja

Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

24/07/2015

România

România

Se poate si mai bine

Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF627/17 Biberon Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF627/17 Biberon Natural

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