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  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка
  • Естественият начин за хранене от бутилка

Прекратен продукт

Philips AventБутилка за бебе

SCF627/16

4.9
| (210) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Естественият начин за хранене от бутилка
Нашата нова бутилка прави храненето с бутилка по-естествено за бебето и за вас. Биберонът с иновативнен дизайн с "листенца" за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
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Биберон Avent с дизайн с "листенца"

Естественият начин за хранене от бутилка

  • 1 бр., Natural

  • 260 мл/9 унции

  • Биберон за бавен поток

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Естествено засмукване, благодарение на широкия биберон с формата на гърда

Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

Уникални "листенца" за мек, гъвкав биберон без сгъване

"Листенцата" вътре в биберона го правят по-мек и гъвкав, без да се свива при ползване. Вашето бебе ще се радва на по-комфортно и утоляващо глада хранене.

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Усъвършенствана система против колики с иновативен дизайн с две клапи

Иновативните две клапи са проектирани да намаляват коликите и дискомфорта, като пропускат въздуха в бутилката, а не в стомахчето на бебето.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

210

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

15/11/2021

Україна

Україна

Виріб є одним з найліпших придбань для моїх дітей!

Дуже рекомендую ці пляшечки,оскільки коли народився старший син і ми були вимушені годувати його з пляшечки ми спробували багато різних фірм,але коли придбали ці,я була в захваті в дитина теж,дуже зручні у використанні,легкі(син з часом сам почав тримати її у ручках) тому коли ми були в очікуванні другого сина питання про пляшечки вже не стояло,я придбала ці і ще ні разу не пошкодувала!!!

Предимства

Легкість,зручність у використанні (завдяки широкому горлишку суміш легко насипати),компактність(не займає багато місця,тому зручно брати у дорогу)

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

11/11/2021

Україна

Україна

Дуже якісний виріб.

Дуже подобається,зручний те що шукала, дякую вам за якість

Предимства

Так

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

10/11/2021

Україна

Україна

Виріб має найновітніші функції!

Дуже якісна продукція, яка продумана до малесеньких дрібничок. Ми вже 2 роки користується і пляшечками, і пустушками і молокоотсосом! Якість супер! Всім мама рекомендую!

Предимства

Всим задоволена

Недостатъци

Немає мінусів

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF693/27 Дитяча пляшечка Natural

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