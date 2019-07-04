Прекратен продукт
SCF602/01
260 мл
12 м +, накрайник за малко дете
Капачката с щракване пази накрайника чист по време на движение и осигурява пренасяне без протичане
Патентованият клапан контролира потока и предотвратява разливането, дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение.
Устойчив на хапане улей за деца, които уверено пият от чаша, идеален за бебета, на които растат зъби
2.5
от 5
4
Отзиви
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF602/22 Дитяча чашка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka
Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka
WIOLA
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka
Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka
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