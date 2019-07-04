ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Лесен преход от шише към чашка
  • Лесен преход от шише към чашка
  • Лесен преход от шише към чашка
  • Лесен преход от шише към чашка

Прекратен продукт

Philips AventЧашка за малко дете

SCF602/01

2.5
| (4) Отзиви
Лесен преход от шише към чашка
Чашата Philips Avent Magic без бисфенол-А (BPA) е чудесно защитена от разливане, независимо дали се тръска, хвърля се във въздуха или се оставя легнала настрани, освен това от нея се пие лесно. Улеите с клапани стават и за бутилките за хранене, така че те също остават защитени от разливане.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

препоръчвана марка от майките в цял свят1

Без разливане, лесно отпиване

Лесен преход от шише към чашка

  • 260 мл

  • 12 м +, накрайник за малко дете

Капачката с щракване пази улея чист

Капачката с щракване пази улея чист

Капачката с щракване пази накрайника чист по време на движение и осигурява пренасяне без протичане

Накрайник без разливане с патентован клапан

Накрайник без разливане с патентован клапан

Патентованият клапан контролира потока и предотвратява разливането, дори при обръщане надолу или оставяне в хоризонтално положение.

Твърд накрайник за деца над 12 месеца

Твърд накрайник за деца над 12 месеца

Устойчив на хапане улей за деца, които уверено пият от чаша, идеален за бебета, на които растат зъби

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

2.5

от 5

4

Отзиви

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF602/22 Дитяча чашка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka

Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka

Този отзив е направен за SCF602/12 Kubek dla dziecka

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Според глобално онлайн проучване за 2023 г., включващо 10 109 потребители на марки и продукти за майки и деца. 