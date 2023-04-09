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  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн
  • Лека залъгалка с дишащ дизайн

Прекратен продукт

Philips AventЗалъгалка ultra air

SCF542/12

4.9
| (651) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Лека залъгалка с дишащ дизайн
Успокойте бебето си със залъгалка, която позволява на кожата да диша. ultra air на Philips Avent има изключително големи отвори, които поддържат кожата суха. Лекият предпазител е проектиран за максимален въздушен поток. Налична е в различни цветове и дизайни.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

По-големи въздушни отвори позволяват на кожата на вашето бебе да диша

Лека залъгалка с дишащ дизайн

  • Позволете на кожата на бебето да диша

  • 6 – 18 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • Опаковка – 1 бр.

4 много широки въздушни отвора

4 много широки въздушни отвора

ultra air е създаден да допуска максимален въздушен поток, така че чувствителната кожа на вашето бебе да може да диша.

Кожата остава по-суха по време на успокояване

Кожата остава по-суха по време на успокояване

Кожата на вашето мъниче остава по-суха по време на успокояване благодарение на дишащия дизайн на тази залъгалка, който създава максимален въздушен поток.

Заоблени краища за удобно успокоение

Заоблени краища за удобно успокоение

Щитът на ultra air е лек и включва заоблени ръбове за комфорта на вашето бебе.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

651

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

09/04/2023

България

България

Най-добрата марка!

Единствени за нас, най-добри!!! Ползваме ги повече от година !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

09/04/2023

България

България

Страхотни

За второто си дете ползвам шишета и бибки на Авент, много по- доволна съм като качество. Дизайна е уникален и най- важното всичко е тествано и мога да се доверя на 100%

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

09/04/2023

България

България

Чудесни

Давам на бебчето ми залъгалка само когато плаче, но сигурно имаме над 10 бр. Само с тези успява да се успокои и не ги плюе.

Предимства

Кутийка за съхранение и пренасяне

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно 98% приемане на текстурирания биберон на Philips Avent, използван в нашите залъгалки ultra air и ultra soft от 0 до 6 месеца и от 6 до 18 месеца.

      2. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      3. № 1 глобална марка за залъгалки