Прекратен продукт
За жизненоважния комфорт
6 – 18 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.
Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*
Нашата дръжка с предпазен пръстен ви позволява да изваждате лесно залъгалката на бебето по всяко време. Дори малките ръчички могат да я хванат!
4.8
от 5
85
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Siyanchety
15/06/2020
България
Удобни и качествени
От раждането на детето ми избрах да използвам продуктите на Philips avent. Вече смених залъгалки те 0-6 месеца с тези. Визията ми харесва. Удобни са. Качествени са. Не се деформира или оцветяват с времето.
Предимства
Качеството на avent
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF169/38 Залъгалка Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF169/38 Залъгалка Classic
Zhannet
20/10/2020
Україна
Пустушка просто супер
Кращої пустушки для сина не знайшла!!!вони чудові, без запаха, силікон м'який син відразу її взяв!!! Раджу для малечі лише ці пустушки!!! Не вагайтеся у виборі
Предимства
Все супер
Недостатъци
Недоліків немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF169/37 Пустушка Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF169/37 Пустушка Classic
Natalie7777
09/10/2020
Україна
пустышка без постороннего запаха
красивый дизайн, не преет кожа. Нет запаха пластика.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/70 Пустушка Classic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF172/70 Пустушка Classic
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
№ 1 глобална марка за залъгалки
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие
Производител на годината за 2014 г.