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  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
  • Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе

Прекратен продукт

Philips AventЗалъгалка Classic

SCF169/43

4.9
| (126) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе
Отговорете на жизненоважните нужди от успокоение на вашето бебе по всяко време на денонощието с биберона залъгалка Classic на Philips Avent. Наличен в разнообразна гама от цветове, ортодонтският, сгъваем биберон е съобразен с естественото орално развитие на бебето.
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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Залъгалка с ярки, цветни дизайни

Проектиран за ежедневните нужди от комфорт на вашето бебе

  • За жизненоважния комфорт

  • 0 – 6 месеца

  • Ортодонтски и без бисфенол-А

  • опаковка – 2 бр.

9 от 10 бебета приемат нашите залъгалки*

9 от 10 бебета приемат нашите залъгалки*

Бебетата знаят какво харесват! Попитахме майките как отговарят малките им деца на бибероните на Philips Avent и 9 от 10 бебета приемат нашите биберони.*

Разработен за естествено орално развитие

Разработен за естествено орално развитие

Нашият сгъваем силиконов биберон има симетрична форма, която се отнася с внимание към небцето, зъбите и венците на вашето бебе, докато расте.

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Произведено в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство

Можете да сте сигурни, че комфортът на вашето дете е в добри ръце. Тази залъгалка е произведена в нашия завод, носител на награди, в Обединеното кралство.*

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

126

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

05/11/2020

Україна

Україна

Чудова пустушка)

Нам дуже подобається, класний дизайн і пустушка якісна , ми вже 3 місяці і іншої не треба, але надпис трішки обліз

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF172/50 Пустушка Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF172/50 Пустушка Classic

21/10/2020

Україна

Україна

Наша палочка виручалочка!

Дуже нам допомогла в період коліків. Купили пустушку цієї фірми навіть не задумуючись. Так як знаємо що продукція якісна і маємо не один продукт вашого виробництва.Подобається,що є ковпачок. Якісний силікон.

Предимства

Тільки ЗА!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF169/36 Пустушка Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF169/36 Пустушка Classic

30/09/2020

Україна

Україна

Отличные пустушки

Самые красивые и самые любимые, купила уже штук 20 это точно, ребёнок их сгрызает))) но все же они достаточно прочные, никогда не переживаю что что то отломается или оторвётся, имеют отличную форму, ребёнок другие брать не хочет, только эти, они самые удобные. Большое спасибо за очередной прекрасный продукт

Предимства

Все за

Недостатъци

Нет

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF169/35 Пустушка Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF169/35 Пустушка Classic

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. № 1 глобална марка за залъгалки

      2. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба

      3. Нашата гама подкрепя майките и бебетата във всеки етап на развитие

      4. Тествано онлайн със 100 майки, Обединено кралство 2012 г.

      5. Производител на годината за 2014 г.