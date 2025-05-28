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Philips Avent Soothie Залъгалка
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SCF099/27
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Ръководство за потребителя
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Прочетох новини за биберони и BPA – как да проверите дали бибероните на Philips Avent са без BPA?
Безопасни ли са залъгалките Philips Avent за моето бебе?
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