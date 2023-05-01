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Philips Avent SoothieЗалъгалка

SCF099/27

4.5

| (43) Отзиви | 97% препоръчват този продукт

Удобно пасва на естествените извивки на лицето на бебето

Меки и гъвкави, бибероните Philips Avent Soothie Heart не се удрят в носа на бебето. Дизайн от една част от силикон от медицински клас с калъф за многократна употреба, изработен от 90% материали на растителна основа.*

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марка, препоръчвана от майки по цял свят1

Гъвкав биберон от силикон от медицински клас

Удобно пасва на естествените извивки на лицето на бебето

  • Силиконов дизайн от една част

  • Без бисфенол-A

  • опаковка – 2 бр.

  • 0 – 6 месеца

Следва извивките на лицето за по-добър комфорт на бебето

Следва извивките на лицето за по-добър комфорт на бебето

Специалният извит предпазител с форма на сърце е проектиран да следва естествените извивки на лицето на вашето бебе, така че да осигури максимален комфорт, без да опира в малкото носле.

Дизайн от една част, изработка от 100% силикон от медицински клас

Дизайн от една част, изработка от 100% силикон от медицински клас

Издръжлив дизайн от една част, изработен изцяло от гъвкав силикон от медицински клас. Нашият екип от експерти го създаде специално за вашето новородено бебе от 0 – 6 месеца.

Симетричен, объл биберон

Симетричен, объл биберон

Soothie има симетричен, объл биберон, проектиран така, че да пасва анатомично в устата на бебето и да намалява натиска между езика и устата. Philips Avent Soothie е независимо акредитирана от Фондацията за орално здраве.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

43

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

01/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična dudica

Jako dobro se uklapa uz dojenje. Svakako preporučam, prezadovoljna mama i beba.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Soothie

Дата на използване 2022-04-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Soothie

Дата на използване 2022-04-01

16/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlična duda!

Jedina duda koju moja beba prihvaca! Nema brige oko kompenzacije ili ulaska sapunice u dudu!

Предимства

Same pohvale

Недостатъци

Nemam nista protiv

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Soothie

Дата на използване 2022-04-16

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Soothie

Дата на използване 2022-04-16

01/09/2024

Polska

Polska

Smoczek jest 100/100

Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.

Недостатъци

Żadnych wad

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Дата на използване 2024-05-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający

Дата на използване 2024-05-01

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      1. Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г. 

      1. Подход за баланс на масата.

      2. Всички наши залъгалки Soothie имат една и съща форма на биберона и дизайн от една част, като се предлагат с различни форми на предпазителя, включително тези, които се разпространяват в болници в САЩ.

      3. В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.

      4. Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.