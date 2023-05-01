Удобно пасва на естествените извивки на лицето на бебето
Меки и гъвкави, бибероните Philips Avent Soothie Heart не се удрят в носа на бебето. Дизайн от една част от силикон от медицински клас с калъф за многократна употреба, изработен от 90% материали на растителна основа.*
Силиконов дизайн от една част
Без бисфенол-A
опаковка – 2 бр.
0 – 6 месеца
Специалният извит предпазител с форма на сърце е проектиран да следва естествените извивки на лицето на вашето бебе, така че да осигури максимален комфорт, без да опира в малкото носле.
Издръжлив дизайн от една част, изработен изцяло от гъвкав силикон от медицински клас. Нашият екип от експерти го създаде специално за вашето новородено бебе от 0 – 6 месеца.
Soothie има симетричен, объл биберон, проектиран така, че да пасва анатомично в устата на бебето и да намалява натиска между езика и устата. Philips Avent Soothie е независимо акредитирана от Фондацията за орално здраве.
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4.5
от 5
43
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Mara41
01/05/2023
Hrvatska
Odlična dudica
Jako dobro se uklapa uz dojenje. Svakako preporučam, prezadovoljna mama i beba.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Soothie
Дата на използване 2022-04-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Soothie
Дата на използване 2022-04-01
Bebaroza
16/05/2022
Hrvatska
Odlična duda!
Jedina duda koju moja beba prihvaca! Nema brige oko kompenzacije ili ulaska sapunice u dudu!
Предимства
Same pohvale
Недостатъци
Nemam nista protiv
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Soothie
Дата на използване 2022-04-16
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Soothie
Дата на използване 2022-04-16
Viktoriia Lehenko
01/09/2024
Polska
Smoczek jest 100/100
Smoczek jest doskonały. Ale co zrobić po 6 miesiącach? Córka nie chce innych modeli.
Недостатъци
Żadnych wad
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Дата на използване 2024-05-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Soothie SCF099/22 Smoczek uspokajający
Дата на използване 2024-05-01
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Подход за баланс на масата.
Всички наши залъгалки Soothie имат една и съща форма на биберона и дизайн от една част, като се предлагат с различни форми на предпазителя, включително тези, които се разпространяват в болници в САЩ.
В сравнение с традиционните методи за стерилизация (варене) на залъгалки.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте залъгалките след 4 седмици употреба.