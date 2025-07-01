Поддръжка Philips Прочетох новини за биберони и BPA – как да проверите дали бибероните на Philips Avent са без BPA?

Всички серии на бибероните Philips Avent не съдържат BPA. Като водеща марка за родители и грижи за деца, Philips Avent счита безопасността на нашите продукти за наш най-висок приоритет. Ние гарантираме това чрез пълно спазване на всички приложими изисквания за безопасност, определени от законодателите в световен мащаб и следвайки най-строгите стандарти.

След новината за биберона Philips Avent SCF085/60, проверихме резултатите си и проведохме допълнителни тестове с DEKRA, най-голямата независима, тестова, инспекционна и сертификационна експертна организация в света. Тези тестове също така потвърждават, че няма откриваем BPA в нашите серии на биберони, включително тестваната проба, и потвърждават, че те не съдържат BPA.