Прекратен продукт
Естествено
260 мл/9 унции
Биберон с бавен поток
Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.
Биберонът разполага с много мека текстура, предназначена да наподобява усещането от гърдата.
Гъвкав спираловиден дизайн, комбиниран с нашите уникални комфортни листенца за създаване на гъвкав биберон, който позволява по-естествено хранене без сгъване на биберона.
5.0
от 5
166
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Коала5
27/06/2024
България
Перфектен комплект за новородено
Много съм доволна от качествената изработка на продуктите и материалите
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD301/01 Начален комплект за новородени Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD301/01 Начален комплект за новородени Natural
Zksnik
18/10/2022
Srbija
Sjajnoo
Preporucujem svima, moje dete samo ove proizvode koristii
Предимства
Da
Този отзив е направен за SCD206/03 Infant Starter Set
Този отзив е направен за SCD206/03 Infant Starter Set
Yasi86
20/08/2020
Україна
Незамінима річ для новородженого.
Незамінима річ для новородженого. Дуже чудовий виріб. Вибір став незлегким через багату різноманітність на нашому ринку. Прочитавши дуже багато інформації вирішила буду купувати лише саме AVENT від PHILIPS. Дуже вдячна за якісну продукцію. В мене двоє дітей з невеликою різницею в часі і обом я купувала лише цей набір. Тому що він просто пречудовий, має велику кількість переваг, а саме: ультрам'яка соска, яка повторює форму грудей, що дуже важливо для мам, які працюють і при цьому не відмовляються від природного годування, антиколікова система і ще дуже важливо, що всі соски та бутилочки підходять один до одного та для молоковідсмокчувачів Philips. Дуже незамінима річ для малюків та їх матусь. Вважаю, що це необхідна і важлива річ для новороджених малюків та малюків по старше))!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD301/01 Набір для новонародженого Natural
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCD301/01 Набір для новонародженого Natural
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС
Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.