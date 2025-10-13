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Shaver series 7000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
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S7885/50
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Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
ShaversЗарядна поставка
ShaverРегулируем стилизатор за брада 1 – 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Тример за нос
ShaversПоставка за почистване
Shaver Калъф
USB стенен адаптер HQ87
Shaver series 5000Мека торбичка
OneBlade& Shaver series 5000Мека торбичка
USB кабел
Shavers Почистваща глава
ShaversПочистваща глава
SH71Резервни бръснещи глави
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