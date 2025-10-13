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Shaver series 7000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Shaver series 7000Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S7885/50

Shaver series 7000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 7 MB
  • 13 October 2025

Ръководство с важна информация

  • PDF файл, 794.5 kB
  • 27 February 2025

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