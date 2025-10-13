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Shaver Series 5000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Shaver Series 5000Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S5885/35

Shaver Series 5000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 6 MB
  • 13 October 2025

Data Act Document

  • PDF файл, 207.8 kB
  • 24 September 2025

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