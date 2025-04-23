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Shaver series 5000 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
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S5587/30
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ShaverРегулируем стилизатор за брада 1 – 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Тример за нос
Shaver 5/7/8/9000 Поставка за зареждане
ShaversПоставка за зареждане
Shaver Калъф
ShaversПредпазна капачка
Държач на бръснещи глави
Shaver series 5000Долен модул за бръснене
Shaver series 5000Конзола
Захранващ адаптер HQ8505
ShaversПочистваща глава
SH71Резервни бръснещи глави
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