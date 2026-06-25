Самобръсначки за лице
Всички серии
Shaver 3000 Series Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Поддръжка
S3243/12
Отидете в магазина
Регистрирайте продукта си
Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).
Data Act Document
Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
всичко (1)
Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
USB стенен адаптер HQ87
USB кабел
Shaver series 3000Предпазна капачка
Shaver series 3000Конзола
Shaver series 3000Калъф
Задържаща рамка на бръснещи глави
Shaver series 3000Бръснещи глави
Моята самобръсначка Philips не се зарежда
Моята самобръсначка Philips не работи
Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт
Намерете сервизен център
Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части
Гаранция
Нашите гаранционни политики за продукти
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем