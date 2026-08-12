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Shaver 2000 Series Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Shaver 2000 SeriesЕлектрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S2882/00

Shaver 2000 Series Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 6.8 MB
  • 12 August 2026

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