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  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене
  • Бързо и гладко бръснене

Shaver 2000 SeriesЕлектрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S2882/00

Бързо и гладко бръснене

Philips Shaver 2000 Series ви осигурява комфортно и гладко бръснене на достъпна цена. 6D огъващите се глави, 27-те самонаточващи се ножчета PowerCut и възможността за мокро и сухо използване правят самобръсначката лесна за употреба и осигуряват отлично съотношение цена-качество.

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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

Бързо и гладко бръснене

  • 6D огъващи се глави

  • Ножчета PowerCut

  • Антикорозионна европейска стомана

  • Мокро и сухо бръснене

6D огъващите се глави осигуряват оптимален контакт с кожата ви

6D огъващите се глави осигуряват оптимален контакт с кожата ви

Специалният дизайн позволява всяка глава да се огъва независимо, за да се постигне оптимален контакт с кожата ви, като по този начин се осигурява удобно и бързо бръснене.

Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

27 самонаточващи се ножчета с 3,5 милиона режещи движения в минута отрязват всеки косъм до 0,046 мм, за да постигнете гладко и равномерно бръснене всеки път.

Антикорозионни европейски ножчета

Антикорозионни европейски ножчета

Самонаточващите се ножчета са изработени от хирургическа стомана, за да са устойчиви на корозия, и остават като нови в продължение на 2 години.

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 