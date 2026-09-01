S2882/00
Бързо и гладко бръснене
Philips Shaver 2000 Series ви осигурява комфортно и гладко бръснене на достъпна цена. 6D огъващите се глави, 27-те самонаточващи се ножчета PowerCut и възможността за мокро и сухо използване правят самобръсначката лесна за употреба и осигуряват отлично съотношение цена-качество.
6D огъващи се глави
Ножчета PowerCut
Антикорозионна европейска стомана
Мокро и сухо бръснене
Специалният дизайн позволява всяка глава да се огъва независимо, за да се постигне оптимален контакт с кожата ви, като по този начин се осигурява удобно и бързо бръснене.
27 самонаточващи се ножчета с 3,5 милиона режещи движения в минута отрязват всеки косъм до 0,046 мм, за да постигнете гладко и равномерно бръснене всеки път.
Самонаточващите се ножчета са изработени от хирургическа стомана, за да са устойчиви на корозия, и остават като нови в продължение на 2 години.
Отзиви
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.