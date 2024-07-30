QP2734/23
QP2834/23
QP6541/15
QP6551/30
QP2724/20
QP2734/20
QP2834/20
QP4530/30
QP4631/65
Подстригване, оформяне и бръснене
2 x ножчета 360
Рециклируема опаковка на хартиена основа**
Ножчето издържа до 4 месеца*
Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред за оформяне, който може да подстригва, бръсне и създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, който преминава през всякаква дължина на косъма.
Подходящо за всички продукти на OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x).
Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна – икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене.
4.6
от 5
3078
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Вас432
30/07/2024
България
По-добро няма
Доволен съм няма пяна, няма глупави ножчета, за мен е най-доброто, отделно пази кожата
Предимства
Много
Недостатъци
Почти никакви
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Gabchi
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът има чудесни характеристики
Подарих го на приятелят ми, оформя си брадата перфектно с него, ножчетата са много издръжливи!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Eva1221
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт!
Купих този продукт на синът ми който е тийнеджър, влиза в възраст в която започва първото почистване на мъхчето около устата, първото бръснене на мустак и въобще всичко първо що се отнася до прехода между дете и момък. Страхът от ножче за бръснене беше голям, но с този продукт толкова ме улеснихте и мен и него та чак и съпругът ми си купи същия. Доста полезен за членовете от мъжкото съсловие. Поздравления!
Предимства
Безболезнен, безумен, почиства много добре, дълга изсръжливост на батерията
Недостатъци
За сега не сме открили, може би скъпите консумативи, но си заслужават
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.
Където са налични съоръжения