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  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие

OneBlade 360Лице

QP2734/20

4.6
| (3078) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
Новият OneBlade 360 подстригва, оформя и бръсне при всякаква дължина на косъма – по-лесно от когато и да било. Лесно бръснете и подстригвайте дори най-трудните за достъп места с по-малко* минавания. Забравете за използването на множество стъпки и инструменти. OneBlade върши всичко.
Виж всички предимства
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

Създаден да реже брада, а не кожа

Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие

  • Подстригване, оформяне, бръснене

  • 360-градусово острие

  • Регулируем гребен „5 в 1“

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade разполага с революционна технология, предназначена за оформяне на брадата. Тя може да бръсне косми с всякаква дължина. Нейната двойна система за защита – плъзгащо се покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и комфортно. В същото време нейната технология за бръснене разполага с бързо движещи се ножчета (12 000 пъти в минута), така че е ефективна – дори при дълги косми.

Иновативно 360-градусово острие

Иновативно 360-градусово острие

Иновативното 360-градусово ножче може да се огъва във всички посоки, за да се регулира спрямо контурите на лицето ви. Дизайнът позволява постоянен контакт с кожата и контрол. Лесно подстригване и бръснене на труднодостъпни места – с малко движения и страхотен комфорт.

Регулируем гребен „5 в 1“

Регулируем гребен „5 в 1“

Уникален дизайн с отворен гребен за ефикасно подстригване без запушване и прекъсване на процедурата – дори при дълги и гъсти косми.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

3078

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

30/07/2024

България

България

По-добро няма

Доволен съм няма пяна, няма глупави ножчета, за мен е най-доброто, отделно пази кожата

Предимства

Много

Недостатъци

Почти никакви

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът има чудесни характеристики

Подарих го на приятелят ми, оформя си брадата перфектно с него, ножчетата са много издръжливи!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт!

Купих този продукт на синът ми който е тийнеджър, влиза в възраст в която започва първото почистване на мъхчето около устата, първото бръснене на мустак и въобще всичко първо що се отнася до прехода между дете и момък. Страхът от ножче за бръснене беше голям, но с този продукт толкова ме улеснихте и мен и него та чак и съпругът ми си купи същия. Доста полезен за членовете от мъжкото съсловие. Поздравления!

Предимства

Безболезнен, безумен, почиства много добре, дълга изсръжливост на батерията

Недостатъци

За сега не сме открили, може би скъпите консумативи, но си заслужават

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г. 

      1. В сравнение с предшественика QP210

      2. За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.