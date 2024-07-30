Подстригване, оформяне, бръснене
360-градусово острие
Регулируем гребен „5 в 1“
Персонализирано изживяване с осигурена свързаност
Philips OneBlade разполага с революционна технология, предназначена за оформяне на окосмяването по лицето. Тя може да бръсне косми с всякаква дължина. Нейната двойна система за защита – плъзгащо се покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и комфортно. В същото време нейната технология за бръснене разполага с бързо движещи се ножчета (12 000 пъти в минута), така че е ефективна – дори при дълги косми.
Иновативното 360-градусово ножче може да се огъва във всички посоки, за да се регулира спрямо контурите на лицето ви. Дизайнът позволява постоянен контакт с кожата и контрол. Лесно подстригване и бръснене на труднодостъпни места – с малко движения и страхотен комфорт.
Уникален дизайн с отворен гребен за ефикасно подстригване без запушване и прекъсване на процедурата – дори при дълги и гъсти косми.
4.6
от 5
3078
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Вас432
30/07/2024
България
По-добро няма
Доволен съм няма пяна, няма глупави ножчета, за мен е най-доброто, отделно пази кожата
Предимства
Много
Недостатъци
Почти никакви
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Gabchi
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът има чудесни характеристики
Подарих го на приятелят ми, оформя си брадата перфектно с него, ножчетата са много издръжливи!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade
Eva1221
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт!
Купих този продукт на синът ми който е тийнеджър, влиза в възраст в която започва първото почистване на мъхчето около устата, първото бръснене на мустак и въобще всичко първо що се отнася до прехода между дете и момък. Страхът от ножче за бръснене беше голям, но с този продукт толкова ме улеснихте и мен и него та чак и съпругът ми си купи същия. Доста полезен за членовете от мъжкото съсловие. Поздравления!
Предимства
Безболезнен, безумен, почиства много добре, дълга изсръжливост на батерията
Недостатъци
За сега не сме открили, може би скъпите консумативи, но си заслужават
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
В сравнение с предшественика QP210
За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.