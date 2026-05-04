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  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
  • Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6541/15

4.5
| (1034) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*
Новият OneBlade Pro 360 подстригва, оформя и бръсне всякаква дължина на косата, по-безпроблемно*. Забравете за използването на няколко стъпки и инструменти. OneBlade прави всичко.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

Създаден да реже брада, а не кожа

Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*

  • Акумулаторна литиево-йонна батерия

  • Гребен оформяне, 14 настройки

  • За използване на сухо и мокро

  • Индикатор за батерията

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade разполага с революционна технология, предназначена за оформяне на окосмяването по лицето. Тя може да бръсне косми с всякаква дължина. Нейната двойна система за защита – плъзгащо се покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и комфортно. В същото време нейната технология за бръснене разполага с бързо движещи се ножчета (12 000 пъти в минута), така че е ефективна – дори при дълги косми.

Иновативно 360 ножче

Иновативното 360-градусово ножче може да се огъва във всички посоки, за да се регулира спрямо контурите на лицето ви. Дизайнът позволява постоянен контакт с кожата и контрол. Лесно подстригване и бръснене на труднодостъпни места – с малко движения и страхотен комфорт.*

Подстрижете се

Можете да подстрижете брадата си с равномерна дължина благодарение на включения гребен за прецизно оформяне с регулиране. Изберете някоя от 14-те заключващи се настройки за дължина, за да оформите какъвто стил искате – от ефект тъкмо набола брада до късо подстригване или по-дълга брада.

Технически данни

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4.5

от 5

1034

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

04/05/2026

България

България

Чудесен избор

Много тих, удобен и приятен за ползване уред. Проятно ме изненада. Купих го за мен, но го ползваме според нуждите ни цялото семейство. Всеки си има собствена приставка за ползване.

Предимства

Лесен и удобен за ползване

Недостатъци

Изисква се влагане на пари за консумативи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-04

29/09/2024

България

България

Чудесен продукт

Закупих го на 29/09/2024г. и естествено веднага се използва ,първо впечатление изключително добро. Купих го основно за тяло,и след като се справи с цялото тяло което го приличаше на гора батерията беше все още на три чертички. От време на време като че ли ножчето се задръстваше и отказваше да реже храстите но след почистване отново си работи нормално. Съсипах два тримата на Филипс за тяло,батериите просто не издържаха,като гледам тук проблема е решен както с времето за зареждане така и с времето на работа. Винаги има какво да се желае но все пак отлично представяне на продукта.

Предимства

Отлична батерия,добър захват и размер и най важното върши си работата за която е създаден

Недостатъци

Може би малък размер на бръснещата глава

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

06/02/2024

България

България

Върши страхотна работа

Бях приятно изненадан от продукта. Ако знаех, че върши такава работа щях да си го взема по рано.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

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