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  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
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  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
  • Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата

Прекратен продукт

OneBlade

QP2530/20

4.6
| (3078) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата
Това не е самобръсначка. Това е OneBlade. Новият революционен начин за подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата.
Виж всички предимства
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

Създаден да реже брадата, а не кожата

Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата

  • Подстригване, оформяне, бръснене

  • За всякаква дължина на косъма

  • 4 гребена за равномерно набола брада

  • С презареждане, за сухо и мокро

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade е с нова и революционна технология, предназначена за мъже, които по-рядко бръснат своята брада и искат да поддържат своя стил. Устройството може да подстригва, оформя и бръсне косми с всякаква дължина. Системата за двойна защита с гладкото покритие и заоблените връхчета предпазват кожата ти. В същото време бързите ножчета се движат с 200 движения в секунда, проправяйки си път дори през най-дългите и гъсти косми. Тази уникална комбинация ви осигурява бръснене, което е едновременно ефективно и удобно – дори при по-голяма дължина на косъма. OneBlade не бръсне толкова близо до кожата, колкото традиционното ножче – така че не дразните кожата си.

Подстрижете се

Подстрижете се

Подстригвайте наболата брада до предпочитаната от вас дължина. Вашата самобръсначка за лице Philips OneBlade се доставя с 4 гребена за набола брада – 1 мм за ефект току-що набола брада, 2 мм за набола брада, 3 мм за късо подстригване или 5 мм за дълга брада.

Оформяй брадата си с точното острие на OneBlade

Оформяй брадата си с точното острие на OneBlade

Двустранните ножчета ти позволяват да направиш перфектни краища и отсечени линии. Бръсни във всички посоки с ясна видимост, за да можеш бързо и лесно да постигнеш желаният стил.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

3078

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

30/07/2024

България

България

По-добро няма

Доволен съм няма пяна, няма глупави ножчета, за мен е най-доброто, отделно пази кожата

Предимства

Много

Недостатъци

Почти никакви

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът има чудесни характеристики

Подарих го на приятелят ми, оформя си брадата перфектно с него, ножчетата са много издръжливи!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт!

Купих този продукт на синът ми който е тийнеджър, влиза в възраст в която започва първото почистване на мъхчето около устата, първото бръснене на мустак и въобще всичко първо що се отнася до прехода между дете и момък. Страхът от ножче за бръснене беше голям, но с този продукт толкова ме улеснихте и мен и него та чак и съпругът ми си купи същия. Доста полезен за членовете от мъжкото съсловие. Поздравления!

Предимства

Безболезнен, безумен, почиства много добре, дълга изсръжливост на батерията

Недостатъци

За сега не сме открили, може би скъпите консумативи, но си заслужават

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г. 

      1. За оптимално оформяне, заменяй ножчето на всеки 4 месеца. На база 2 пълни бръснения на седмица. Резултатите могат да варират.