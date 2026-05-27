OneBlade – подстрижи, оформи, обръсни
Всички серии
OneBlade Intimate
Поддръжка
QP1924/20
Отидете в магазина
Влезте или създайте акаунт
Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
Ръководство за потребителя
всичко (1)
Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
OneBlade2x ножчета SkinProtect
OneBladeПредпазна капачка
OneBladeИнтимен гребен за тяло 3 мм
USB стенен адаптер HQ87
USB кабел
Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт
Намерете сервизен център
Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части
Гаранция
Нашите гаранционни политики за продукти
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем