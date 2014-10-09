Прекратен продукт
NP1100/12
Освободете музиката си
Като се свързва едновременно с компютъра и аудио системата ви, мрежовият музикален плейър Philips Streamium NP1100 ви дава мрежов достъп до музикалната библиотека в компютъра и Интернет радио. Цял нов свят от възхитителни музикални възможности.
Безплатно интернет радио
Голям LCD дисплей
Управлявайте всички функции на Streamium от комфорта на канапето. Търсете, обикаляйте и възпроизвеждайте музиката си леко и бързо. С буквено-цифрово търсене, QuickJump и SuperScroll имате бърз достъп до любимата си Интернет радиостанция или музиката от компютъра. Центърът за управление Streamium е в ръката ви.
Вашият мрежов музикален плейър Streamium е готов да се свърже с аудио устройство по ваш избор, по много начини - например с цифрова връзка, аналогова връзка, портативни високоговорители и дори през слушалките.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
2.5
от 5
4
Отзиви
wiesio
09/10/2014
Polska
Потвърден купувач
bardzo fajne radio
bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje
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Този отзив е направен за Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Jendrys1
22/09/2013
Polska
Dość dobre ale można by dopracować software.
Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
s56rsv
02/06/2016
Slovenija
Negavite
Unable to update Firmware since I bought It Doesn't work over wireless network , even in demilitarized zone
Този отзив е направен за Streamium NP1100 Network Music Player
Този отзив е направен за Streamium NP1100 Network Music Player
Някои функции изискват високоскоростен интернет достъп
Някои услуги не се предлагат във всички области