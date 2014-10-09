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Прекратен продукт

StreamiumМрежов музикален плейър

NP1100/12

2.5

| (4) Отзиви

Освободете музиката си

Като се свързва едновременно с компютъра и аудио системата ви, мрежовият музикален плейър Philips Streamium NP1100 ви дава мрежов достъп до музикалната библиотека в компютъра и Интернет радио. Цял нов свят от възхитителни музикални възможности.

Виж всички предимства

Слушайте музика от компютъра и интернет - безжично

Освободете музиката си

  • Безплатно интернет радио

  • Голям LCD дисплей

Голям екран, големи икони и увеличен текст

Голям екран, големи икони и увеличен текст

Дистанционно за удобна навигация

Дистанционно за удобна навигация

Управлявайте всички функции на Streamium от комфорта на канапето. Търсете, обикаляйте и възпроизвеждайте музиката си леко и бързо. С буквено-цифрово търсене, QuickJump и SuperScroll имате бърз достъп до любимата си Интернет радиостанция или музиката от компютъра. Центърът за управление Streamium е в ръката ви.

Цифрови съединители

Цифрови съединители

Вашият мрежов музикален плейър Streamium е готов да се свърже с аудио устройство по ваш избор, по много начини - например с цифрова връзка, аналогова връзка, портативни високоговорители и дори през слушалките.

Технически данни

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Отзиви

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2.5

от 5

4

Отзиви

5
3
2

09/10/2014

Polska

Polska

Потвърден купувач

bardzo fajne radio

bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

22/09/2013

Polska

Polska

Dość dobre ale można by dopracować software.

Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

02/06/2016

Slovenija

Slovenija

Negavite

Unable to update Firmware since I bought It Doesn't work over wireless network , even in demilitarized zone

Този отзив е направен за Streamium NP1100 Network Music Player

Този отзив е направен за Streamium NP1100 Network Music Player

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