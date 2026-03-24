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Серия 2000 Airfryer от серия 2000 6,2 л (сребрист)
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NA231/09
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Аксесоар за Airfryer 6,2 L, 8,3 L и 9 LНабор за готвене с 2 слоя
Аксесоар за Airfryer
Аксесоар за AirfryerМного голям комплект за печене
Бял дим излиза от моя Philips Airfryer
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